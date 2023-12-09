Закрытие шести станций метро в Киеве. Дорожное движение будет изменено: список нововедений

Клименко заявил, что наибольшая нагрузка упадет на наземный общественный транспорт столицы

Метро Киева (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

В Киеве изменят организацию дорожного движения на наиболее загруженных участках из-за закрытия шести станций метро на "синей" ветке. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, из-за закрытия шести станций подземки в Голосеевском районе основная нагрузка упадет на наземный общественный транспорт, а поэтому дорожное движение значительно усложнится.

Государственная комиссия поддержала изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных участках столицы.

В городе увеличат пропускную способность общественного транспорта, отрегулируют хронометраж переключения сигналов светофоров, перенесут для удобства остановки, изменят некоторые дорожные знаки — будут работать усиленные патрули.

Более детально об изменениях сообщат в Патрульной полиции позже.

Ранее сообщалось, что в связи с подтоплением тоннеля метро на Теремки управление полиции в метрополитене ГУНП в Киеве начало досудебное расследование по факту служебной халатности, которая повлекла за собой тяжкие последствия.

8 декабря в Киеве на срочный ремонт закрыли тоннель метро между "Демеевской" и "Теремками". Шесть станций метро на этом участке – "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" – ближайшие полгода будут работать только как укрытия.

Участок метро, который закрывают на срочный ремонт, – самый новый в Киеве. Эти станции открыли при Викторе Януковиче в 2010-2013 годах.

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