Закриття шести станцій метро у Києві. Дорожній рух буде змінений: список нововведень
У Києві змінять організацію дорожнього руху на найбільш завантажених ділянках через закриття шести станцій метро на "синій" гілці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, через закриття шести станцій підземки у Голосіївському районі основне навантаження впаде на наземний громадський транспорт, а тому дорожній рух значно ускладниться.
Державна комісія підтримала зміни до організації дорожнього руху на найбільш завантажених ділянках столиці.
У місті збільшать пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулюють хронометраж перемикання сигналів світлофорів, перенесуть для зручності зупинки, змінять деякі дорожні знаки — працюватимуть посилені патрулі.
Більш детально про зміни повідомлять у Патрульній поліції пізніше.
- Раніше повідомлялося, що у зв'язку з підтопленням тунелю метро на Теремки управління поліції в метрополітені ГУНП у Києві розпочало досудове розслідування за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.
- 8 грудня у Києві на терміновий ремонт закрили тунель метро між "Деміївською" та "Теремками". Шість станцій метро на цій ділянці – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" – найближчі півроку працюватимуть лише як укриття.
- Ділянка метро, яку закривають на терміновий ремонт, – найновіша у Києві. Ці станції відкрили за Віктора Януковича у 2010-2013 роках.
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