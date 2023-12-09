Закриття шести станцій метро у Києві. Дорожній рух буде змінений: список нововведень

Клименко заявив, що найбільше навантаження припаде на наземний громадський транспорт столиці

Метро Києва (Фото: Юрій Смирнов/LIGA.net)

У Києві змінять організацію дорожнього руху на найбільш завантажених ділянках через закриття шести станцій метро на "синій" гілці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, через закриття шести станцій підземки у Голосіївському районі основне навантаження впаде на наземний громадський транспорт, а тому дорожній рух значно ускладниться.

Державна комісія підтримала зміни до організації дорожнього руху на найбільш завантажених ділянках столиці.

У місті збільшать пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулюють хронометраж перемикання сигналів світлофорів, перенесуть для зручності зупинки, змінять деякі дорожні знаки — працюватимуть посилені патрулі.

Більш детально про зміни повідомлять у Патрульній поліції пізніше.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з підтопленням тунелю метро на Теремки управління поліції в метрополітені ГУНП у Києві розпочало досудове розслідування за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

8 грудня у Києві на терміновий ремонт закрили тунель метро між "Деміївською" та "Теремками". Шість станцій метро на цій ділянці – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" – найближчі півроку працюватимуть лише як укриття.

Ділянка метро, яку закривають на терміновий ремонт, – найновіша у Києві. Ці станції відкрили за Віктора Януковича у 2010-2013 роках.

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