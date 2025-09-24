Залужний: Україна переможе, якщо позбавить Росію можливості диктувати свої умови війною

За словами посла, такий варіант для України є "програмою-мінімум для виживання"

Валерій Залужний (Фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Перемога України сьогодні полягає у тому, щоб позбавити Росію можливості нав’язувати свої умови шляхом війни. Це "програма-мінімум для виживання", написав у своїй статті для ZN.UA посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

За його словами, стійкість держави у війні на виснаження повністю залежить від ситуації на фронті, яка визначається низкою чинників. Найголовніший серед них – розвиток технологій.

"Швидке опанування цих технологій, їх практична апробація та масштабування дадуть змогу вийти з позиційного глухого кута раніше, ніж це зроблять наші вороги", – підкреслив Залужний.

Він наголосив, що Україна може компенсувати нестачу ресурсів лише завдяки впровадженню військових інновацій і завдаванню Росії непропорційних втрат. Водночас РФ також розуміє цю тенденцію і вже намагається протидіяти.

"Перевага України полягає в її людях, які не лише зупинили ворога, а й перетворили країну на центр інновацій на полі бою", – зазначив дипломат.

За його словами, саме інновації формуватимуть стратегію стійкого опору навіть у разі затяжної ворожнечі, дозволяючи Україні адаптуватися, виживати й перемагати, перетворивши війну на оперативно безглузду для Росії.

Для цього, наголосив він, "вкрай важливо перехопити та зберігати технологічну ініціативу, змушуючи Росію пристосовуватися, витримувати тиск і захищатися".