Залужный: Украина победит, если лишит Россию возможности диктовать свои условия войной
Победа Украины сегодня заключается в том, чтобы лишить Россию возможности навязывать свои условия путем войны. Это "программа-минимум для выживания", написал в своей статье для ZN.UA посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.
По его словам, устойчивость государства в войне на истощение полностью зависит от ситуации на фронте, которая определяется рядом факторов. Самый главный среди них – развитие технологий.
"Быстрое освоение этих технологий, их практическая апробация и масштабирование позволят выйти из позиционного тупика раньше, чем это сделают наши враги", – подчеркнул Залужный.
Он отметил, что Украина может компенсировать недостаток ресурсов только благодаря внедрению военных инноваций и нанесению России непропорциональных потерь. В то же время РФ также понимает эту тенденцию и уже пытается противодействовать.
"Преимущество Украины заключается в ее людях, которые не только остановили врага, но и превратили страну в центр инноваций на поле боя", – отметил дипломат.
По его словам, именно инновации будут формировать стратегию устойчивого сопротивления даже в случае затяжной вражды, позволяя Украине адаптироваться, выживать и побеждать, превратив войну в оперативно бессмысленную для России.
Для этого, подчеркнул он, "крайне важно перехватить и сохранять технологическую инициативу, заставляя Россию приспосабливаться, выдерживать давление и защищаться".
- В июле Залужный заявил, что война может продлиться до 2034 года, в случае, если не будет изменена стратегия защиты и подходы к мобилизации ресурсов.
