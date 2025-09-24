Залужный: Украина победит, если лишит Россию возможности диктовать свои условия войной

По словам посла, такой вариант для Украины является "программой-минимум для выживания"

Валерий Залужный (Фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Победа Украины сегодня заключается в том, чтобы лишить Россию возможности навязывать свои условия путем войны. Это "программа-минимум для выживания", написал в своей статье для ZN.UA посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

По его словам, устойчивость государства в войне на истощение полностью зависит от ситуации на фронте, которая определяется рядом факторов. Самый главный среди них – развитие технологий.

"Быстрое освоение этих технологий, их практическая апробация и масштабирование позволят выйти из позиционного тупика раньше, чем это сделают наши враги", – подчеркнул Залужный.

Он отметил, что Украина может компенсировать недостаток ресурсов только благодаря внедрению военных инноваций и нанесению России непропорциональных потерь. В то же время РФ также понимает эту тенденцию и уже пытается противодействовать.

"Преимущество Украины заключается в ее людях, которые не только остановили врага, но и превратили страну в центр инноваций на поле боя", – отметил дипломат.

По его словам, именно инновации будут формировать стратегию устойчивого сопротивления даже в случае затяжной вражды, позволяя Украине адаптироваться, выживать и побеждать, превратив войну в оперативно бессмысленную для России.

Для этого, подчеркнул он, "крайне важно перехватить и сохранять технологическую инициативу, заставляя Россию приспосабливаться, выдерживать давление и защищаться".