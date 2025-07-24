Залужний: Война России против Украины может продлиться до 2034 года
Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что война России против Украины может продлиться до 2034 года, если не будет изменена стратегия защиты и подходы к мобилизации ресурсов. Об этом он рассказал в интервью LB live.
"Украина вступила в новый этап войны, и если мы не позаботимся о долгосрочной обороне, вооруженное противостояние может затянуться еще на десятилетия. Если Украина не изменит стратегию обороны и подходы к мобилизации ресурсов, война может продлиться до 2034 года", – заявил Залужный.
По его словам, война "старого образца", начавшаяся 24 февраля 2022 года, завершилась примерно в декабре 2023 года. И с 2024 года на украинской земле идет совсем другая война.
Залужный также отметил, что российская армия изменила подходы к ведению боевых действий и теперь применяет тактику истощения Вооруженных Сил Украины и гражданского населения.
По словам посла, на линии фронта сейчас находятся позиции, созданные "не для прорыва, а для уничтожения".
- В апреле бывший представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал LIGA.net что российский диктатор Владимир Путин будет продолжать войну против Украины до тех пор, пока он не получит полный контроль над желаемыми территориями или пока у него не закончатся ресурсы.
- Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявлял в июле, что российско-украинская война не закончится в ближайшее время, и вероятно, продлится как минимум до конца года.
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