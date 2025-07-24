Залужний: Война России против Украины может продлиться до 2034 года

По словам посла, Украина вступила в новый этап войны, отличающийся от периода полномасштабного вторжения в 2022–2023 годах

Валерий Залужный (Фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что война России против Украины может продлиться до 2034 года, если не будет изменена стратегия защиты и подходы к мобилизации ресурсов. Об этом он рассказал в интервью LB live.

"Украина вступила в новый этап войны, и если мы не позаботимся о долгосрочной обороне, вооруженное противостояние может затянуться еще на десятилетия. Если Украина не изменит стратегию обороны и подходы к мобилизации ресурсов, война может продлиться до 2034 года", – заявил Залужный.

Читайте также Переговоры зашли в тупик. Что дальше

По его словам, война "старого образца", начавшаяся 24 февраля 2022 года, завершилась примерно в декабре 2023 года. И с 2024 года на украинской земле идет совсем другая война.

Залужный также отметил, что российская армия изменила подходы к ведению боевых действий и теперь применяет тактику истощения Вооруженных Сил Украины и гражданского населения.

По словам посла, на линии фронта сейчас находятся позиции, созданные "не для прорыва, а для уничтожения".