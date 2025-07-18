Мадяр: Мы не видим окончания войны – ни завтра, ни, вероятно, в этом году

Роберт (Мадяр) Бровди (Фото: Птицы Мадяра)

Российско-украинская война не закончится в ближайшее время и, вероятно, продлится как минимум до конца года. Такое мнение выразил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт Бровди во время международной конференции LANDEURO в немецком Висбадене.

"Мы не видим конца войны ни завтра, ни, вероятно, в этом году. Мы прагматично рассчитываем свое будущее и видим самые большие угрозы", – заявил командующий СБС.

По его словам, основными угрозами являются большое количество российских солдат, массированные атаки ударными дронами и ограниченные мобилизационные ресурсы Украины.

"Во-первых, Путин направляет больше пехоты, чем мы можем уничтожить. Во-вторых, он нашел дешевое и эффективное оружие для запугивания населения и уничтожения инфраструктуры – "шахеды". В-третьих, в Украине все, кто хотел воевать, уже воюют. Поэтому мы не рассчитываем на манну небесную", – сказал он.

В то же время Бровди заверил, что ВСУ ищут способы противодействия угрозам. В частности, планируется заменить украинскую пехоту наземными дронами и создать многоуровневую эшелонированную "стену дронов".

"Эта стена, выше китайской, остановит все, что летит в нашу сторону. И мы ее создаем сегодня", – заявил командующий СБС.