Силы беспилотных систем в июне уничтожили более 5000 целей противника – Сырский

В июне каждая третья пораженная цель противника была заслугой Сил беспилотных систем, отметил Сырский

Иллюстративное фото (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

В июне Силы беспилотных систем поразили более 19 600 целей противника, из которых свыше 5000 были уничтожены. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, выслушав доклад командира СБС майора Роберта Бровди.

Сырский отметил, что за последний месяц каждая третья пораженная цель противника – из всех пораженных Силами обороны Украины – была уничтожена СБС.

Среди них – 88 российских танков, 129 бронемашин, 427 артиллерийских систем и 31 реактивная система залпового огня. Что касается личного состава противника, то из строя выведено более 4500 российских военнослужащих, из которых 2548 – ликвидированы.

Среди наиболее эффективных подразделений командующий назвал следующие – "Птицы Мадяра", "Феникс", "Ахиллес", Nemesis, "Степные хищники", "Рарог".

Главком отметил, что всячески поддерживает развитие применения дронов-перехватчиков.

"Чем больше у нас будет таких систем и обученных экипажей, чем глубже мы будем эшелонировать основные направления – тем спокойнее будут спать украинцы в тыловых городах", – сказал Сырский.

Главком отметил, что россияне также улучшают характеристики своих дронов, меняют тактику, все шире используют оптоволокно, искусственный интеллект, машинное зрение для FPV и конструкцию "Герани" с турбореактивным двигателем.