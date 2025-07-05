ВСУ и Запад работают над легкомоторными самолетами против "шахедов" – источник в Генштабе
Для противодействия "шахедам" ВСУ вместе с западными партнерами реализуют новые проекты и разработки легкомоторных самолетов, сообщил для текста LIGA.net собеседник в Генеральном штабе.
По его словам, такая разработка обещает стать перспективной и новой: "Это не Як-52". Украинские военные ранее уже применяли такие советские легкие самолеты для сбивания российских разведывательных дронов в тылу.
Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что применение малой авиации является одним из направлений противодействия "шахедам", в развитие которых вкладывается войско.
"Это направление будет развиваться. Мы получаем современные самолеты легкой авиации, которые оснащены современным вооружением и средствами навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян", – отметил военачальник.
Он добавил, что Армейская авиация, имеющая на вооружении вертолеты, также ежедневно участвует в отражении атак беспилотников.
"Мы [это направление] масштабируем. Организовано сотрудничество с партнерами, в первую очередь канадскими, которые дают нам возможность получить современные системы наблюдения и наведения, что повышает боевые возможности наших вертолетов", – добавил главнокомандующий.
Руководитель отдела беспилотных систем благотворительного фонда Сергея Притулы Кирилл Люков рассказал LIGA.net, что самолеты, легкомоторная авиация и вертолеты в отражении атак "шахедов" демонстрируют неплохие результаты сбивания беспилотников.
Однако у них также есть свои особенности применения, например погодные условия, добавил специалист.
- Еще одним направлением в противодействии "шахедам" являются новые дроны-перехватчики. Их уже использовали во время отражения одной из самых масштабных российских атак в ночь на 4 июля – президент Зеленский сообщал о десятках уничтоженных беспилотников оккупантов.
- Такие перехватчики значительно дешевле, чем "шахеды". В то же время говорить о системном их применении пока рано, поскольку сначала необходимо масштабирование, отмечали в Силах беспилотных систем.