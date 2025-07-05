ЗСУ та Захід працюють над легкомоторними літаками проти "шахедів" – джерело у Генштабі

Розробка у малій авіації обіцяє стати перспективною та новою, зауважив співбесідник LIGA.net

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Для протидії "шахедам" ЗСУ разом із західними партнерами реалізовують нові проєкти та розробки легкомоторних літаків, повідомив для тексту LIGA.net співрозмовник у Генеральному штабі.

За його словами, така розробка обіцяє стати перспективною та новою: "Це не Як-52". Українські військові раніше вже застосовували такі радянські легкомоторні літаки для збиття російських розвідувальних дронів у тилу.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що застосування малої авіації є одним з напрямків протидії "шахедам", у розвиток яких вкладається військо.

"Цей напрямок буде розвиватися. Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян", – зауважив воєначальник.

Він додав, що Армійська авіація, яка має на озброєнні гвинтокрили, також щодня бере участь у відбитті атак безпілотників.

"Ми [цей напрямок] його масштабуємо. Організована співпраця з партнерами, насамперед канадськими, які дають нам можливість отримати сучасні системи спостереження, прицілювання, що підвищує бойові можливості наших гелікоптерів", – додав головком.

Керівник відділу безпілотних систем благодійного фонду Сергія Притули Кирил Люков розповів LIGA.net, що літаки, легкомоторна авіація та гелікоптери у відбитті атак "шахедів" демонструють непогані результати збиття безпілотників.

Проте вони також мають свої особливості застосування, наприклад погодні умови, додав фахівець.