Сили безпілотних систем у червні знищили понад 5000 ворожих цілей – Сирський

У червні кожна третя ворожа ціль на рахунку Сил безпілотних систем, зазначив Сирський

Ілюстративне фото (Фото: Генштаб ЗСУ)

У червні Сили безпілотних систем уразили понад 19 600 ворожих цілей, з яких більш ніж 5000 – знищено. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, заслухавши доповідь командувача СБЗ майора Роберта Бровді.

Сирський зазначив, що за минулий місяць кожна третя ворожа ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку СБС.

Серед них – 88 російських танків, 129 бронемашин, 427 артилерійських систем і 31 реактивна система залпового вогню. Щодо особового складу противника, то виведено з ладу понад 4500 російських військових, з яких 2548 – ліквідовані.

Серед найбільш дієвих підрозділів головком назвав наступні – "Птахи Мадяра", "Фенікс", "Ахіллес", Nemesis, "Степові хижаки", "Рарог".

Головком зазначив, що всіляко підтримує розвиток застосування дронів-перехоплювачів.

"Що більше в нас буде їх та навчених екіпажів, що глибше ешелонуємо основні напрямки – то спокійніше спатимуть українці в тилових містах" – сказав Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що росіяни також поліпшують характеристики своїх дронів, змінюють тактику, дедалі ширше використовують оптоволокно, штучний інтелект, машинний зір для FPV та конструюють "Герані" з турбореактивним двигуном.