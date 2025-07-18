Мадяр: Ми не бачимо закінчення війни – ні завтра, ні, ймовірно, цього року

Командувач СБС Бровді розповів про три фактори, що сприяють продовженню російської агресії

Роберт (Мадяр) Бровді (Фото: Птахи Мадяра)

Російсько-українська війна не закінчиться найближчим часом і триватиме, ймовірно, щонайменше до кінця року. Таку думку висловив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді під час міжнародної конференції LANDEURO у німецькому Вісбадені.

"Ми не бачимо жодного закінчення війни – ні завтра, ні, ймовірно, цього року. Ми прагматично вираховуємо своє майбутнє і бачимо найбільші загрози", – заявив командувач СБС.

За його словами, головними загрозами є велика кількість російських солдатів, масовані атаки ударними дронами та обмежений мобілізаційний ресурс України.

"По-перше, Путін направляє більше піхоти, ніж ми можемо знищити. По-друге, він знайшов дешеву та ефективну зброю для залякування населення і знищення інфраструктури – "шахеди". По-третє, в Україні всі, хто хотів воювати, вже воюють. Тому ми не розраховуємо на ману небесну", – сказав він.

Водночас Бровді запевнив, що ЗСУ шукають способів протидії загрозам. Зокрема, планують замінити українську піхоту наземними дронами та створити багатошарову ешелоновану "стіну дронів".

"Ця стіна, вища за китайську, зупинить все, що летить в нашу сторону. І її ми сьогодні створюємо", – заявив командувач СБС.