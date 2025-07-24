Залужний: Війна Росії проти України може тривати до 2034 року
Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що війна Росії проти України може тривати до 2034 року, у разі, якщо не буде змінено стратегію захисту й підходи до мобілізації ресурсів. Про це він розповів в інтерв'ю LB live.
"Україна вступила в нову фазу війни, і якщо не подбаємо про довгостроковий захист, збройне протистояння може затягнутися ще на десятиліття. Якщо Україна не змінить стратегію захисту й підходи до мобілізації ресурсів, війна може тривати до 2034 року", – заявив Залужний.
За його словами, війна "старого зразка", що розпочалася 24 лютого 2022 року, завершилася приблизно в грудні 2023-го. І з 2024 року на українській землі триває вже зовсім інша війна.
Залужний також зазначив, що російська армія змінила підходи до ведення бойових дій і тепер застосовує тактику на знекровлення Збройних Сил України та цивільного населення.
За словами посла, на лінії фронту зараз є позиції, створені "не для прориву, а для знищення".
- У квітні ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів LIGA.net, що російський диктатор Володимир Путін буде продовжувати війну проти України доти, доки не отримає під повний контроль бажані території, або в нього не закінчаться ресурси.
- Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявляв у липня, що російсько-українська війна не закінчиться найближчим часом і триватиме, ймовірно, щонайменше до кінця року.
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