Росія продовжить війну проти України, Путіну байдуже на втрати – ексречник Генштабу

Селезньов вважає, що ворог буде шукати слабкі місця на фронті, але суттєвих змін на полі бою не передбачається

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Російський диктатор Володимир Путін буде продовжувати війну проти України доти, доки не отримає під повний контроль бажані території, або в нього не закінчаться ресурси. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив ексречник Генерального штабу Збройних Сил України Владислав Селезньов.

За його словами, Путін не жартує, коли розповідає про те, що хоче отримати контроль над тими територіями України, які включені до нової редакції російської конституції. Йдеться про Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області.

"Поки він цього не зробить, чи то дипломатичним, чи військовим шляхом, він буде продовжувати війну. І йому байдуже, яких він втрат зазнає. Війна зупиниться лише тоді, коли у Путіна скінчаться ресурси. Або хтось зі сторін російсько-українського протистояння проголосить свою капітуляцію", – вважає Селезньов.

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На його думку, ворог буде ловити Україну "на слабкостях" та тиснути всюди, щоб знайти слабкості оборони.

Вже зараз, за словами Селезньова, поле бою стало "прозорим" – видимість позицій з обох сторін 20 км. А це означає, що зробити щось приховано від противника неможливо. Окрім цього, Україна та Росія активно використовують на фронті дрони, в тому числі на оптоволокні.

"Це означає, що жодне технічне "вундерваффе" на полі бою також неможливе – найсучасніші російські танки з мангалами палають так само яскраво, як гірлянди на святі", – каже ексречник Генштабу.

При цьому він не вірить в те, що росіянам вдасться трансформувати чисельну та технічну перевагу в територіальні здобутки – немає масштабних ресурсів. На думку Селезньова, повномасштабна війна далі триватиме в "окопному" форматі, який не пов'язаний з серйозним переміщенням сил та засобів.

Бої в прикордонні Сумської та Харківської областей, за словами ексречника Генштабу, будуть тривати й надалі. Але це не призведе до суттєвих змін на полі бою, вважає він.

"З 10 травня минулого року продовжуються бої на півночі Харківської області. І що, є якісь значні зрушення? Ні, немає. Те, що ворог намагається форсувати Оскіл, це східна частина Харківщини, ну, добре, форсує, зазнає втрат. Такий характер дій триватиме", – підкреслив Селезньов.