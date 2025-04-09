Россия продолжит войну против Украины, Путину безразличны потери – экс-спикер Генштаба

Селезнев считает, что враг будет искать слабые места на фронте, но существенных изменений на поле боя не предвидится

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Российский диктатор Владимир Путин будет продолжать войну против Украины до тех пор, пока не получит под полный контроль желаемые территории или у него не закончатся ресурсы. Такое мнение LIGA.net выразил экс-спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев.

По его словам, Путин не шутит, когда рассказывает о том, что хочет получить контроль над теми территориями Украины, которые включены в новую редакцию российской конституции. Речь идет о Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

"Пока он этого не сделает, будь то дипломатическим или военным путем, он будет продолжать войну. И ему безразлично, какие он потери понесет. Война остановится лишь тогда, когда у Путина закончатся ресурсы. Или кто-то из сторон российско-украинского противостояния провозгласит свою капитуляцию", – считает Селезнев.

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По его мнению, враг будет ловить Украину "на слабостях" и давить повсюду, чтобы найти слабости обороны.

Уже сейчас, по словам Селезнева, поле боя стало "прозрачным" – видимость позиций с обеих сторон 20 км. А это значит, что сделать что-либо скрыто от противника невозможно. Кроме того, Украина и Россия активно используют на фронте дроны, в том числе на оптоволокне.

"Это означает, что ни одно техническое "вундерваффе" на поле боя также невозможно – самые современные российские танки с мангалами пылают так же ярко, как гирлянды на празднике", – говорит экс-спикер Генштаба.

При этом он не верит, что россиянам удастся трансформировать численное и техническое превосходство в территориальные достижения – нет масштабных ресурсов. По мнению Селезнева, полномасштабная война будет продолжаться в "окопном" формате, который не связан с серьезным перемещением сил и средств.

Бои в приграничной зоне Сумской и Харьковской областей, по словам экс-спикера Генштаба, будут продолжаться и дальше. Но это не приведет к существенным изменениям на поле боя, считает он.

"С 10 мая прошлого года продолжаются бои на севере Харьковской области. И что, есть какие-то значительные сдвиги? Нет. То, что враг пытается форсировать Оскол, это восточная часть Харьковской области, ну, хорошо, форсирует, несет потери. Такой характер действий будет продолжаться", – подчеркнул Селезнев.