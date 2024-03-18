Зареєстровано законопроєкт про збільшення кількості прикордонників на 15 000 бійців

Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт, який передбачає внесення змін до закону про Держприкордонслужбу та збільшення кількості прикордонників на 15 000 військовослужбовців. Картку законопроєкту опубліковано на сайті парламенту.

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На момент публікації новини повний текст цього законопроєкту на сайті Верховної Ради відсутній. Ініціатором законопроєкту №11091 виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як повідомив постійний представник Кабміну у ВРУ Тарас Мельничук, законопроєктом передбачено збільшення на 15 000 військовослужбовців загальної чисельності Держприкордонслужби. Відповідне рішення, за його словами, необхідно ухвалити з огляду на необхідність нарощення бойових резервів ДПСУ у складі Сил оборони й забезпечення готовності в післявоєнний період взяти під контроль кордон та адекватно реагувати на загрози національній безпеці.

За нинішнім законом, загальна чисельність ДПСУ становить 60 000 осіб, зокрема 52 000 військовослужбовців. Водночас в особливий період загальна чисельність збільшується завдяки мобілізації.