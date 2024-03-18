Зареєстровано законопроєкт про збільшення кількості прикордонників на 15 000 бійців
У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт, який передбачає внесення змін до закону про Держприкордонслужбу та збільшення кількості прикордонників на 15 000 військовослужбовців. Картку законопроєкту опубліковано на сайті парламенту.
На момент публікації новини повний текст цього законопроєкту на сайті Верховної Ради відсутній. Ініціатором законопроєкту №11091 виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Як повідомив постійний представник Кабміну у ВРУ Тарас Мельничук, законопроєктом передбачено збільшення на 15 000 військовослужбовців загальної чисельності Держприкордонслужби. Відповідне рішення, за його словами, необхідно ухвалити з огляду на необхідність нарощення бойових резервів ДПСУ у складі Сил оборони й забезпечення готовності в післявоєнний період взяти під контроль кордон та адекватно реагувати на загрози національній безпеці.
За нинішнім законом, загальна чисельність ДПСУ становить 60 000 осіб, зокрема 52 000 військовослужбовців. Водночас в особливий період загальна чисельність збільшується завдяки мобілізації.
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