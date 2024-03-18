Зарегистрирован законопроект об увеличении количества пограничников на 15 000 бойцов

Фото: Западное региональное управление ГПСУ

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон о Госпогранслужбе и увеличение количества пограничников на 15 000 военнослужащих. Карточка законопроекта опубликована на сайте парламента.

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В момент публикации новости полный текст данного законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует. Инициатором законопроекта №11091 выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщил постоянный представитель Кабмина в ВРУ Тарас Мельничук, законопроектом предусмотрено увеличение на 15 000 военнослужащих общей численности Госпогранслужбы. Соответствующее решение, по его словам, необходимо принять с учетом необходимости наращивания боевых резервов ГПСУ в составе Сил обороны и обеспечения готовности в послевоенный период взять под контроль границу и адекватно реагировать на угрозы национальной безопасности.

По нынешнему закону, общая численность ГПСУ составляет 60 000 человек, в том числе 52 000 военнослужащих. В то же время, в особый период общая численность увеличивается благодаря мобилизации.