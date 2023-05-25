Зеленський про новий пакет допомоги від Фінляндії: Вкрай потрібний на полі бою
Президент Володимир Зеленський назвав новий пакет допомоги від Фінляндії, про який було оголошено 25 травня 2023 року, "вкрай потрібним" на полі бою. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Український лідер висловив подяку фінській державі та її очільнику Саулі Нііністьо за "оперативну реалізацію" домовленостей, досягнутих у Гельсінкі.
"16-й пакет оборонної допомоги Україні, що міститиме зенітні комплекси та боєприпаси, вкрай потрібний на полі бою", – зазначив Зеленський.
25 травня 2023 року Нііністьо затвердив передачу Фінляндією нового пакету військової допомоги для України на суму 109 млн євро.
Про вміст пакету не поінформували з оперативних причин й для забезпечення безперешкодного передання допомоги.
- 3 травня 2023 року Зеленський приїхав із робочим візитом до Фінляндії.
- 5 травня президент за підсумками зустрічі у Гельсінкі анонсував підсилення українських військ зброєю.
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