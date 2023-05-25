RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський про новий пакет допомоги від Фінляндії: Вкрай потрібний на полі бою

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 17:53
Зеленський про новий пакет допомоги від Фінляндії: Вкрай потрібний на полі бою - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський назвав новий пакет допомоги від Фінляндії, про який було оголошено 25 травня 2023 року, "вкрай потрібним" на полі бою. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Український лідер висловив подяку фінській державі та її очільнику Саулі Нііністьо за "оперативну реалізацію" домовленостей, досягнутих у Гельсінкі.

"16-й пакет оборонної допомоги Україні, що міститиме зенітні комплекси та боєприпаси, вкрай потрібний на полі бою", – зазначив Зеленський.

25 травня 2023 року Нііністьо затвердив передачу Фінляндією нового пакету військової допомоги для України на суму 109 млн євро.

Про вміст пакету не поінформували з оперативних причин й для забезпечення безперешкодного передання допомоги.

Читайте також: Шлях до НАТО та зброя. Як пройшов візит Зеленського до Фінляндії та переговори з Північчю

Олег Васьків
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнафінляндіядопомога
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 