Фінляндія направить Україні пакет військової допомоги більш ніж на 100 млн євро

Сьогодні, 25 травня, президент Фінляндії Саулі Ніїністе затвердив передачу Україні чергового пакету військової допомоги. Про це повідомляє фінське Міноборони.

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Це буде 16-те постачання військової допомоги Фінляндії в Україну.

У пакет входять, зокрема зенітне озброєння та боєприпаси. Вартість військової допомоги становитиме 109 млн євро.

З оперативних причин й для забезпечення безпечного доставлення допомоги влада Фінляндії не повідомляє додаткової інформації про конкретний вміст пакета, спосіб і графік його постачання.

Учора США схвалили продаж Україні системи ППО NASAMS.

Японія вперше передає військову техніку Україні: 100 автомобілів і 30 000 пайків.

Сполучені Штати прискорили постачання військової допомоги в Україну на 30% від початку вторгнення Росії, у цьому допомагає досвід холодної війни.

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