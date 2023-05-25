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Фінляндія направить Україні пакет військової допомоги більш ніж на 100 млн євро

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25.05.2023, 15:37
Фінляндія направить Україні пакет військової допомоги більш ніж на 100 млн євро - Фото
Саулі Нііністе (Фото: пресслужба YES©2019. Фотограф: Олександр Індичий)

Сьогодні, 25 травня, президент Фінляндії Саулі Ніїністе затвердив передачу Україні чергового пакету військової допомоги. Про це повідомляє фінське Міноборони.

Це буде 16-те постачання військової допомоги Фінляндії в Україну.

У пакет входять, зокрема зенітне озброєння та боєприпаси. Вартість військової допомоги становитиме 109 млн євро.

З оперативних причин й для забезпечення безпечного доставлення допомоги влада Фінляндії не повідомляє додаткової інформації про конкретний вміст пакета, спосіб і графік його постачання.

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Наталія Медведєва
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