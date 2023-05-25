Фінляндія направить Україні пакет військової допомоги більш ніж на 100 млн євро
25.05.2023, 15:37
Саулі Нііністе (Фото: пресслужба YES©2019. Фотограф: Олександр Індичий)
Сьогодні, 25 травня, президент Фінляндії Саулі Ніїністе затвердив передачу Україні чергового пакету військової допомоги. Про це повідомляє фінське Міноборони.
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Це буде 16-те постачання військової допомоги Фінляндії в Україну.
У пакет входять, зокрема зенітне озброєння та боєприпаси. Вартість військової допомоги становитиме 109 млн євро.
З оперативних причин й для забезпечення безпечного доставлення допомоги влада Фінляндії не повідомляє додаткової інформації про конкретний вміст пакета, спосіб і графік його постачання.
- Учора США схвалили продаж Україні системи ППО NASAMS.
- Японія вперше передає військову техніку Україні: 100 автомобілів і 30 000 пайків.
- Сполучені Штати прискорили постачання військової допомоги в Україну на 30% від початку вторгнення Росії, у цьому допомагає досвід холодної війни.
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