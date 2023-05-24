100 автомобілів та 30 000 пайків: Японія вперше передає військову техніку Україні – посол
24.05.2023, 16:25
Церемонія передання Україні військової допомоги від Японії (Фото - Sergiy Korsunsky)
У Міністерстві оборони Японії пройшла церемонія передання Україні 100 автомобілів та 30 000 пайків для ЗСУ. Про це повідомив у Facebook посол України у Токіо Сергій Корсунський.
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Як повідомив посол, Японія передає для потреб ЗСУ 100 автомобілів (транспортні, легкові високої прохідності та вантажні), а також 30 000 пайків.
Перші автомобілі вже на шляху до України, решта вирушатиме після проходження техогляду та необхідної підготовки.
Корсунський підкреслив, що "вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку країні, що воює".
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