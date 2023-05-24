100 автомобілів та 30 000 пайків: Японія вперше передає військову техніку Україні – посол

У Міністерстві оборони Японії пройшла церемонія передання Україні 100 автомобілів та 30 000 пайків для ЗСУ. Про це повідомив у Facebook посол України у Токіо Сергій Корсунський.

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Як повідомив посол, Японія передає для потреб ЗСУ 100 автомобілів (транспортні, легкові високої прохідності та вантажні), а також 30 000 пайків.

Перші автомобілі вже на шляху до України, решта вирушатиме після проходження техогляду та необхідної підготовки.

Корсунський підкреслив, що "вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку країні, що воює".

20 травня президент Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом до Японії, де взяв участь у розширеному саміті глав Великої сімки та провів переговори з низкою глав держав.

З 7 квітня в Японії заборонено експорт до Росії ряду промислових товарів та компонентів, зокрема безпілотних літальних апаратів, електронного та оптичного обладнання, виробів зі сталі й алюмінію, а також будівельної техніки.

22 травня уряд Японії оголосив про введення додаткових санкцій проти Росії – японським компаніям заборонено надавати РФ послуги у будівельній та інженерній галузях.

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