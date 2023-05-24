UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

100 автомобилей и 30 000 пайков: Япония впервые передает военную технику Украине – посол

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 16:25
100 автомобилей и 30 000 пайков: Япония впервые передает военную технику Украине – посол - Фото
Церемония передачи Украине военной помощи от Японии (Фото - Sergiy Korsunsky)

В Министерстве обороны Японии прошла церемония передачи Украине 100 автомобилей и 30 000 пайков для ВСУ. Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Токио Сергей Корсунский. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сообщил посол, Япония передает для нужд ВСУ 100 автомобилей (транспортные, легковые высокой проходимости и грузовые), а также 30 000 пайков.  

Первые автомобили уже на пути в Украину, остальные будут отправляться после прохождения техосмотра и необходимой подготовки. 

Корсунский подчеркнул, что "впервые в послевоенной истории Японии Силы самообороны передают военную технику воюющей стране". 

Документ о передаче Украине военной помощи от Японии (Фото – Sergiy Korsunsky)

20 мая президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Японию, где принял участие в расширенном саммите глав Большой семерки и провел переговоры с рядом глав государств.   

  • С 7 апреля в Японии запрещен экспорт в Россию ряда промышленных товаров и компонентов, в том числе беспилотных летательных аппаратов, электронного и оптического оборудования, изделий из стали и алюминия, а также строительной техники.
  • 22 мая правительство Японии объявило о введении дополнительных санкций против России - японским компаниям запрещено предоставлять РФ услуги в строительной и инженерной отраслях.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
япониявоенная помощьСергей Корсунский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 