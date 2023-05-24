100 автомобилей и 30 000 пайков: Япония впервые передает военную технику Украине – посол
В Министерстве обороны Японии прошла церемония передачи Украине 100 автомобилей и 30 000 пайков для ВСУ. Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Токио Сергей Корсунский.
Как сообщил посол, Япония передает для нужд ВСУ 100 автомобилей (транспортные, легковые высокой проходимости и грузовые), а также 30 000 пайков.
Первые автомобили уже на пути в Украину, остальные будут отправляться после прохождения техосмотра и необходимой подготовки.
Корсунский подчеркнул, что "впервые в послевоенной истории Японии Силы самообороны передают военную технику воюющей стране".
20 мая президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Японию, где принял участие в расширенном саммите глав Большой семерки и провел переговоры с рядом глав государств.
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