100 автомобилей и 30 000 пайков: Япония впервые передает военную технику Украине – посол

В Министерстве обороны Японии прошла церемония передачи Украине 100 автомобилей и 30 000 пайков для ВСУ. Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Токио Сергей Корсунский.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сообщил посол, Япония передает для нужд ВСУ 100 автомобилей (транспортные, легковые высокой проходимости и грузовые), а также 30 000 пайков.

Первые автомобили уже на пути в Украину, остальные будут отправляться после прохождения техосмотра и необходимой подготовки.

Корсунский подчеркнул, что "впервые в послевоенной истории Японии Силы самообороны передают военную технику воюющей стране".

20 мая президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Японию, где принял участие в расширенном саммите глав Большой семерки и провел переговоры с рядом глав государств.

С 7 апреля в Японии запрещен экспорт в Россию ряда промышленных товаров и компонентов, в том числе беспилотных летательных аппаратов, электронного и оптического оборудования, изделий из стали и алюминия, а также строительной техники.

22 мая правительство Японии объявило о введении дополнительных санкций против России - японским компаниям запрещено предоставлять РФ услуги в строительной и инженерной отраслях.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.