Финляндия направит Украине пакет военной помощи более чем на 100 млн евро

Сегодня, 25 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё утвердил передачу Украине очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает финское Минобороны.

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Это будет 16-я поставка военной помощи Финляндии в Украину.

В пакет входят, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. Стоимость военной помощи составит 109 млн евро.

По оперативным причинам и для обеспечения безопасной доставки помощи власти Финляндии не сообщают дополнительной информации о конкретном содержимом пакета, способе и графике его поставки.

Вчера США одобрили продажу Украине системы ПВО NASAMS.

Япония впервые передает военную технику Украине: 100 автомобилей и 30 000 пайков.

Соединенные Штаты ускорили поставки военной помощи в Украину на 30% с начала вторжения России, в этом помогает опыт холодной войны.

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