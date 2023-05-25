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Финляндия направит Украине пакет военной помощи более чем на 100 млн евро

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 15:37
Финляндия направит Украине пакет военной помощи более чем на 100 млн евро - Фото
Саули Ниинисте (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Александр Индичий)

Сегодня, 25 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё утвердил передачу Украине очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает финское Минобороны.

Это будет 16-я поставка военной помощи Финляндии в Украину.

В пакет входят, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. Стоимость военной помощи составит 109 млн евро.

По оперативным причинам и для обеспечения безопасной доставки помощи власти Финляндии не сообщают дополнительной информации о конкретном содержимом пакета, способе и графике его поставки.

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Наталья Медведева
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войнаФинляндиявоенная помощь
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