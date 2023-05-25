Финляндия направит Украине пакет военной помощи более чем на 100 млн евро
25.05.2023, 15:37
Саули Ниинисте (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Александр Индичий)
Сегодня, 25 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё утвердил передачу Украине очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает финское Минобороны.
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Это будет 16-я поставка военной помощи Финляндии в Украину.
В пакет входят, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. Стоимость военной помощи составит 109 млн евро.
По оперативным причинам и для обеспечения безопасной доставки помощи власти Финляндии не сообщают дополнительной информации о конкретном содержимом пакета, способе и графике его поставки.
- Вчера США одобрили продажу Украине системы ПВО NASAMS.
- Япония впервые передает военную технику Украине: 100 автомобилей и 30 000 пайков.
- Соединенные Штаты ускорили поставки военной помощи в Украину на 30% с начала вторжения России, в этом помогает опыт холодной войны.
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