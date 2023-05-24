США на 30% ускорили военные поставки в Украину: используют опыт Холодной войны

США ускорили поставки военной помощи в Украину на 30% с начала широкомасштабного вторжения России, в этом помогает опыт Холодной войны. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на представителя 21-го командования оперативного обеспечения армии США.

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Он объяснил ускорение снабжения увеличением опыта, отчетами о выполнении и улучшением способности прогнозировать операции.

Чиновник отметил, что армия США заново изучает приемы времен Холодной войны для быстрого перемещения солдат и техники из Соединенных Штатов в Европу.

Издание отмечает, что впервые США вернулись к старым навыкам по транспортировке техники через Атлантический океан в Европу в 2019 во время ежегодных учений DEFENDER-Europe.

Это является эхом военных игр REFORGER, в рамках которых НАТО готовилась к разгрому войск СССР во время вероятного вторжения в Западную Германию.

Defense One пишет, что с начала вторжения поток вооружений в Украину "вырос в геометрической прогрессии", а по состоянию на 21 мая США пообещало предоставить вооружение и оборудование на сумму $38 млрд. Большинство из этой помощи будет предоставлено из составов Соединенных Штатов.

23 мая 2023 года главнокомандующий ВСУ Залужный обсудил противовоздушную оборону и F-16 с главнокомандующим силами НАТО в Европе.

24 мая в Пентагоне заявили, что обучение украинцев на танках Abrams начнется на следующей неделе.

Представитель Минобороны США сообщил, что на новой встрече в формате Рамштайн союзники обсудят поставки дополнительных боеприпасов, укрепление системы ПВО и обучение летчиков для Украины.

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