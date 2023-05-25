UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о новом пакете помощи от Финляндии: Крайне нужен на поле боя

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 17:53
Зеленский о новом пакете помощи от Финляндии: Крайне нужен на поле боя - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский назвал новый пакет помощи от Финляндии, о котором было объявлено 25 мая 2023 года, "крайне нужным" на поле боя. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Украинский лидер выразил благодарность финскому государству и его главе Сауле Ниинисте за "оперативную реализацию" договоренностей, достигнутых в Хельсинки.

"16-й пакет оборонной помощи Украине, содержащий зенитные комплексы и боеприпасы, крайне нужен на поле боя", – отметил Зеленский.

25 мая 2023 года Ниинисте утвердил передачу Финляндией нового пакета военной помощи для Украины на сумму 109 млн евро.

О содержимом пакета не проинформировали по оперативным причинам и для обеспечения беспрепятственной передачи помощи.

Читайте также: Путь к НАТО и оружие. Как прошел визит Зеленского в Финляндию и переговоры с Севером

Олег Васькив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийвойнапомощьФинляндия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 