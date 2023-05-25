Зеленский о новом пакете помощи от Финляндии: Крайне нужен на поле боя
Президент Владимир Зеленский назвал новый пакет помощи от Финляндии, о котором было объявлено 25 мая 2023 года, "крайне нужным" на поле боя. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Украинский лидер выразил благодарность финскому государству и его главе Сауле Ниинисте за "оперативную реализацию" договоренностей, достигнутых в Хельсинки.
"16-й пакет оборонной помощи Украине, содержащий зенитные комплексы и боеприпасы, крайне нужен на поле боя", – отметил Зеленский.
25 мая 2023 года Ниинисте утвердил передачу Финляндией нового пакета военной помощи для Украины на сумму 109 млн евро.
О содержимом пакета не проинформировали по оперативным причинам и для обеспечения беспрепятственной передачи помощи.
- 3 мая 2023 года Зеленский приехал с рабочим визитом в Финляндию.
- 5 мая президент по итогам встречи в Хельсинки анонсировал усиление украинских войск оружием.
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