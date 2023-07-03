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Зеленський доручив МЗС висловити протест послу Грузії в Україні через ледь живого Саакашвілі

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03.07.2023, 20:15
Зеленський доручив МЗС висловити протест послу Грузії в Україні через ледь живого Саакашвілі - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський, відреагувавши на сьогоднішній виступ на судовому засіданні у Тбілісі експрезидента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі, доручив Міністерству закордонних справ висловити "рішучий" протест послу Грузії в Україні. Таку заяву глава держави опублікував у Twitter.

"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати Посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", – йдеться у повідомленні.

Зеленський вкотре закликав уряд Грузії передати Україні експрезидента країни для необхідного лікування та догляду, а також звернувся до західних партнерів із проханням "не ігнорувати цю ситуацію та врятувати людину".

Він наголосив, що "жодна влада в Європі не має права страчувати людей", оскільки життя є "базовою європейською цінністю".

"Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі", – написав президент.

Сьогодні експрезидент Грузії долучився відеозв'язком з клініки "Вівамед" до судового засідання у Тбілісі та заявив, що продовжує худнути. Скриншот, на якому Саакашвілі виглядає як "живий скелет", опублікувала його колишня прессекретарка Дар'я Чиж та грузинське видання Mtavari.

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Мілана Головань
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Володимир ЗеленськиймзсгрузіяпротестМіхеїл Саакашвілі
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