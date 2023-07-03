Зеленський доручив МЗС висловити протест послу Грузії в Україні через ледь живого Саакашвілі

Президент Володимир Зеленський, відреагувавши на сьогоднішній виступ на судовому засіданні у Тбілісі експрезидента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі, доручив Міністерству закордонних справ висловити "рішучий" протест послу Грузії в Україні. Таку заяву глава держави опублікував у Twitter.

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"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати Посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", – йдеться у повідомленні.

Зеленський вкотре закликав уряд Грузії передати Україні експрезидента країни для необхідного лікування та догляду, а також звернувся до західних партнерів із проханням "не ігнорувати цю ситуацію та врятувати людину".

Він наголосив, що "жодна влада в Європі не має права страчувати людей", оскільки життя є "базовою європейською цінністю".

"Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі", – написав президент.

Сьогодні експрезидент Грузії долучився відеозв'язком з клініки "Вівамед" до судового засідання у Тбілісі та заявив, що продовжує худнути. Скриншот, на якому Саакашвілі виглядає як "живий скелет", опублікувала його колишня прессекретарка Дар'я Чиж та грузинське видання Mtavari.

28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили у Грузії до шести років ув'язнення за побиття депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. Того ж дня його затримали у Тбілісі. Політик оголосив голодування. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме на всіх рівнях, щоб повернути Саакашвілі, який має українське громадянство.

1 лютого Саакашвілі під час судового засідання у справі у Тбілісі включився по відеозв'язку з клініки та показав своє вкрай виснажене тіло, після чого трансляцію було перервано.

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