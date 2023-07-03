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Зеленский поручил МИД выразить протест послу Грузии в Украине из-за едва живого Саакашвили

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 20:15
Зеленский поручил МИД выразить протест послу Грузии в Украине из-за едва живого Саакашвили - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский, отреагировав на сегодняшнее выступление на судебном заседании в Тбилиси экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили, поручил Министерству иностранных дел выразить "решительный" протест послу Грузии в Украине. Такое заявление глава государства опубликовал в Twitter.

"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", – говорится в сообщении.

Зеленский в очередной раз призвал правительство Грузии передать Украине экс-президента страны для необходимого лечения и ухода, а также обратился к западным партнерам с просьбой "не игнорировать эту ситуацию и спасти человека".

Он подчеркнул, что "ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей", поскольку жизнь является "базовой европейской ценностью".

"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили", – написал президент.

Сегодня экспрезидент Грузии подключился видеосвязью из клиники "Вивамед" к судебному заседанию в Тбилиси и заявил, что продолжает худеть. Скриншот, на котором Саакашвили выглядит как "живой скелет", опубликовала его бывшая пресс-секретарь Дарья Чиж и грузинское издание Mtavari.

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Милана Головань
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Владимир ЗеленскийМихеил СаакашвилиМИДпротестГрузия
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