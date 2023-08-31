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Зеленський звільнив очільника Івано-Франківської райдержадміністрації за пияцтво

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31.08.2023, 21:44
Зеленський звільнив очільника Івано-Франківської райдержадміністрації за пияцтво - Фото
Олександр Ярощук (фото: Галицький кореспондент)

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Івано-Франківської райдержадміністрації Олександра Ярощука за те, що той з'явився на роботу у нетверезому стані. Про це йдеться у відповідному розпорядженні глави держави.

"Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківщини відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України", – зазначено у заяві.

Пункт 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України передбачає, що власник або уповноважений ним орган може розірвати трудовий договір з працівником за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

Для звільнення працівника з цієї підстави достатньо одноразового порушення трудової дисципліни.

Ярощук – уродженець Івано-Франківська. На посаді голови Івано-Франківської РДА з березня 2021 року. Раніше він очолював приватне підприємство "Ярко-ІФ". У 2014 році балотувався на вибори до Верховної ради від партії Народний фронт, але не пройшов. Під час Революції гідності очолював третю сотню Майдану.

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Мілана Головань
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Володимир Зеленськийвійназвільненняпияцтво
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