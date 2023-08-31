Зеленський звільнив очільника Івано-Франківської райдержадміністрації за пияцтво
Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Івано-Франківської райдержадміністрації Олександра Ярощука за те, що той з'явився на роботу у нетверезому стані. Про це йдеться у відповідному розпорядженні глави держави.
"Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківщини відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України", – зазначено у заяві.
Пункт 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України передбачає, що власник або уповноважений ним орган може розірвати трудовий договір з працівником за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.
Для звільнення працівника з цієї підстави достатньо одноразового порушення трудової дисципліни.
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