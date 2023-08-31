Зеленский уволил главу Ивано-Франковской райгосадминистрации за пьянство

Президент Владимир Зеленский уволил главу Ивано-Франковской райгосадминистрации Александра Ярощука за то, что тот явился на работу в нетрезвом виде. Об этом говорится в распоряжении главы государства.

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"Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", – говорится в заявлении.

Пункт 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины предусматривает, что собственник или уполномоченный им орган может расторгнуть трудовой договор с работником за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

Для увольнения работника в связи с этим достаточно однократного нарушения трудовой дисциплины.

Ярощук – уроженец Ивано-Франковска. В должности председателя Ивано-Франковской РГА с марта 2021 года. Ранее он возглавлял частное предприятие "Ярко-ИФ". В 2014 году баллотировался на выборы Верховной рады от партии Народный фронт, но не прошел. Во время Революции достоинства возглавлял третью сотню Майдана.

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