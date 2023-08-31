UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский уволил главу Ивано-Франковской райгосадминистрации за пьянство

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 21:44
Зеленский уволил главу Ивано-Франковской райгосадминистрации за пьянство - Фото
Александр Ярощук (фото: Галицький кореспондент)

Президент Владимир Зеленский уволил главу Ивано-Франковской райгосадминистрации Александра Ярощука за то, что тот явился на работу в нетрезвом виде. Об этом говорится в распоряжении главы государства.

"Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", – говорится в заявлении.

Пункт 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины предусматривает, что собственник или уполномоченный им орган может расторгнуть трудовой договор с работником за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

Для увольнения работника в связи с этим достаточно однократного нарушения трудовой дисциплины.

Ярощук – уроженец Ивано-Франковска. В должности председателя Ивано-Франковской РГА с марта 2021 года. Ранее он возглавлял частное предприятие "Ярко-ИФ". В 2014 году баллотировался на выборы Верховной рады от партии Народный фронт, но не прошел. Во время Революции достоинства возглавлял третью сотню Майдана.

Натисніть, щоб збільшити

Читайте также: Зеленский уволил главу управления СБУ в Закарпатской области

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийувольнениевойнапьянство
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 