Зеленский уволил главу Ивано-Франковской райгосадминистрации за пьянство
Президент Владимир Зеленский уволил главу Ивано-Франковской райгосадминистрации Александра Ярощука за то, что тот явился на работу в нетрезвом виде. Об этом говорится в распоряжении главы государства.
"Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", – говорится в заявлении.
Пункт 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины предусматривает, что собственник или уполномоченный им орган может расторгнуть трудовой договор с работником за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.
Для увольнения работника в связи с этим достаточно однократного нарушения трудовой дисциплины.
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