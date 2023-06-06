Зеленський зустрівся з посланцем папи римського Франциска. Сказав: Мир лише на умовах України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з посланцем папи римського Франциска Маттео Дзуппі, який приїхав до Києва у рамках "мирної місії" Ватикану. Про це повідомила прес-служба глави держави.

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На зустрічі Зеленський сказав, що лише об'єднання зусиль, дипломатична ізоляція та тиск на Росію здатні вплинути на Кремль та принести справедливий мир.

Вони обговорили українську формулу миру та необхідність залучення до неї якомога більшої кількості країн, зокрема Глобального Півдня.

Глава держави закликав Ватикан сприяти реалізації мирного плану України та наголосив, що оскільки війна йде на українській землі, то мир може бути лише на умовах Києва.

Зеленський зазначив, що святий престол міг би вплинути на звільнення українських полонених та повернення депортованих дітей — Дзуппі від імені Франциска заявив про солідарність з українцями та готовність взяти участь у реалізації гуманітарних місій. Також кардинал передав Зеленському листа від папи римського.

30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною.

13 травня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Італії та Ватикану, де був прийнятий папою римським Франциском.

18 травня блог Il Sismografo з посиланням на джерела повідомив, що до Києва для переговорів із Зеленським має бути направлений кардинал Болоньї Маттео Дзуппі, а до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним має поїхати голова департаменту східних церков Ватикану архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

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