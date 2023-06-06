Зеленский встретился с посланником папы римского. Сказал: Мир только на условиях Украины
Президент Владимир Зеленский встретился с посланником папы римского Франциска Маттео Дзуппи, который приехал в Киев в рамках "мирной миссии" Ватикана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
На встрече Зеленский сказал, что только объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на Россию способны повлиять на Кремль и принести справедливый мир.
Они обсудили украинскую формулу мира и необходимость привлечения к ней как можно большего количества стран, в частности Глобального Юга.
Глава государства призвал Ватикан поспособствовать реализации мирного плана Украины и подчеркнул, что поскольку война идет на украинской земле, то мир может быть только на условиях Киева.
Зеленский отметил, что святой престол мог бы повлиять на освобождение украинских пленных и возвращение депортированных детей — Дзуппи от имени Франциска заявил о солидарности с украинцами и готовности участвовать в реализации гуманитарных миссий. Также кардинал передал Зеленскому письмо от папы римского.
- 30 апреля папа Франциск сказал, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной.
- 13 мая президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию и Ватикан, где был принят папой римским Франциском.
- 18 мая блог Il Sismografo со ссылкой на источники сообщил, что в Киев для переговоров с Зеленским должен быть направлен кардинал Болоньи Маттео Дзуппи, а в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным должен отправиться глава департамента восточных церквей Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти.
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