Зеленский встретился с посланником папы римского. Сказал: Мир только на условиях Украины

Президент Владимир Зеленский встретился с посланником папы римского Франциска Маттео Дзуппи, который приехал в Киев в рамках "мирной миссии" Ватикана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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На встрече Зеленский сказал, что только объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на Россию способны повлиять на Кремль и принести справедливый мир.

Они обсудили украинскую формулу мира и необходимость привлечения к ней как можно большего количества стран, в частности Глобального Юга.

Глава государства призвал Ватикан поспособствовать реализации мирного плана Украины и подчеркнул, что поскольку война идет на украинской земле, то мир может быть только на условиях Киева.

Зеленский отметил, что святой престол мог бы повлиять на освобождение украинских пленных и возвращение депортированных детей — Дзуппи от имени Франциска заявил о солидарности с украинцами и готовности участвовать в реализации гуманитарных миссий. Также кардинал передал Зеленскому письмо от папы римского.

30 апреля папа Франциск сказал, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной.

13 мая президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию и Ватикан, где был принят папой римским Франциском.

18 мая блог Il Sismografo со ссылкой на источники сообщил, что в Киев для переговоров с Зеленским должен быть направлен кардинал Болоньи Маттео Дзуппи, а в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным должен отправиться глава департамента восточных церквей Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти.

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