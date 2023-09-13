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Зеленський зустрінеться із Дудою найближчим часом. Польща все ще категорична у питанні зерна

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13.09.2023, 09:33
Зеленський зустрінеться із Дудою найближчим часом. Польща все ще категорична у питанні зерна - Фото
Анджей Дуда та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з польським лідером Анджеєм Дудою найближчим часом. Про це заявив глава канцелярії польського президента Павел Шрот в інтерв'ю RMF 24.

За його словами, точну дату та місце він назвати не може з міркувань безпеки.

"Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни і перебуває під загрозою терористичної атаки з боку Росії", — сказав Шрот.

Він наголосив, що Дуда підтримує позицію уряду Польщі щодо ембарго на українське зерно.

"Це зерно Польщі не потрібне. Воно дуже потрібне країнам, яким загрожує голодна смерть внаслідок агресії Росії проти України. Необхідно полегшити перекидання українського зерна через Польщу в ці країни", — заявив чиновник.

  • У середині квітня 2023 року Польща, а за нею УгорщинаСловаччина та Болгарія під тиском місцевих виробників призупинили імпорт зерна та інших харчових продуктів з України.
  • Країни погодилися скасувати односторонні обмеження лише після тривалих переговорів із Євросоюзом, внаслідок яких Єврокомісія погодилася виділити 100 млн євро на компенсації фермерам країн-сусідів України. Після цього на рівні Євросоюзу було затверджене ембарго на імпорт кількох зернових та олійних культур з України п'ятьма країнами Східної Європи: Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією, Румунією.
  • Ці обмеження діють до середини вересня, і продовжувати їх Єврокомісія не планує.
  • Зеленський закликав Європу зняти зернове ембарго, тому що "будь-які обмеження проти українського експорту зараз неприпустимі".

Читайте також: Україна офіційно попередила Польщу про намір судитися через зернове ембарго

Дмитро Гриниченко
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