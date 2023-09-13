Зеленский встретится с Дудой в ближайшее время. Польша все еще категорична в вопросе зерна
Президент Владимир Зеленский встретится с польским лидером Анджеем Дудой в ближайшее время. Об этом заявил глава канцелярии польского президента Павел Шрот в интервью RMF 24.
По его словам, точную дату и место он назвать не может из соображений безопасности.
"Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны и находится под угрозой террористической атаки со стороны России", — сказал Шрот.
Он отметил, что Дуда поддерживает позицию правительства Польши насчет эмбарго на украинское зерно.
"Это зерно Польше не нужно. Оно очень нужно странам, которым грозит голодная смерть в результате агрессии России против Украины. Необходимо облегчить переброску украинского зерна через Польшу в эти страны", — заявил чиновник.
- В середине апреля 2023 года Польша, а за ней Венгрия, Словакия и Болгария под давлением местных производителей приостановили импорт зерна и других пищевых продуктов из Украины.
- Страны согласились отменить односторонние ограничения только после длительных переговоров с Евросоюзом, в результате которых Еврокомиссия согласилась выделить 100 млн евро на компенсации фермерам стран-соседей Украины. После этого на уровне Евросоюза было утверждено эмбарго на импорт нескольких зерновых и масличных культур из Украины пятью странами Восточной Европы: Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией, Румынией.
- Эти ограничения действуют до середины сентября, и продолжать их Еврокомиссия не планирует.
- Зеленский призвал Европу снять зерновое эмбарго, потому что "любые ограничения против украинского экспорта сейчас недопустимы".
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