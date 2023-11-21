Зеленського запитали, чи може Україна вбити Путіна. Відповідь: Війна, маємо право захищатись
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "має право захищатися" у відповідь на запитання про можливу ліквідацію диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду The Sun.
Він відмовився обговорювати операції українських спецслужб щодо ліквідації росіян та колабораціоністів.
"Я не можу обговорювати з вами якісь спеціальні операції української розвідки чи секретної служби, чи якихось спецпризначенців. Є деякі моменти, які ми не обговорюємо", – сказав Зеленський.
Глава держави заявив, що не може говорити не лише про операції всередині Росії, а й на тимчасово окупованих територіях.
На запитання, чи Україна скористається шансом ліквідувати Путіна, якщо з'явиться така можливість, Зеленський відповів: "Це війна, і Україна має всі права захищати нашу землю".
- 17 липня 2022 року командувач британської армії Ентоні Радакін заявив, що не довіряє чуткам про смертельні захворювання Путіна, він назвав ці чутки прийняттям бажаного за дійсне.
- На початку червня того самого року американське видання Newsweek написало, що, за даними розвідки США, Путін лікується від раку, а в березні на нього було скоєно замах.
- Головне управління розвідки України також заявляло, що Путін серйозно хворий на рак, а в Росії вже розпочався процес зміни влади.
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