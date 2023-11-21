Зеленського запитали, чи може Україна вбити Путіна. Відповідь: Війна, маємо право захищатись

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "має право захищатися" у відповідь на запитання про можливу ліквідацію диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив в інтерв'ю таблоїду The Sun.

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За його словами, він не знає, скільки замахів на своє життя пережив із початку великої війни.

Він відмовився обговорювати операції українських спецслужб щодо ліквідації росіян та колабораціоністів.

"Я не можу обговорювати з вами якісь спеціальні операції української розвідки чи секретної служби, чи якихось спецпризначенців. Є деякі моменти, які ми не обговорюємо", – сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що не може говорити не лише про операції всередині Росії, а й на тимчасово окупованих територіях.

На запитання, чи Україна скористається шансом ліквідувати Путіна, якщо з'явиться така можливість, Зеленський відповів: "Це війна, і Україна має всі права захищати нашу землю".

17 липня 2022 року командувач британської армії Ентоні Радакін заявив, що не довіряє чуткам про смертельні захворювання Путіна, він назвав ці чутки прийняттям бажаного за дійсне.

На початку червня того самого року американське видання Newsweek написало, що, за даними розвідки США, Путін лікується від раку, а в березні на нього було скоєно замах.

Головне управління розвідки України також заявляло, що Путін серйозно хворий на рак, а в Росії вже розпочався процес зміни влади.

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