Зеленского спросили, может ли Украина убить Путина. Ответ: Война, имеем право защищаться

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "имеет право защищаться" в ответ на вопрос о возможной ликвидации диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью таблоиду The Sun.

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По его словам, он не знает, сколько покушений на свою жизнь пережил с начала большой войны.

Он отказался обсуждать операции украинских спецслужб по ликвидации россиян и коллаборационистов.

"Я не могу обсуждать с вами какие-либо специальные операции украинской разведки или секретной службы или каких-то спецназовцев. Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что не может говорить не только об операциях внутри России, но и на временно оккупированных территориях.

На вопрос, воспользуется ли Украина шансом ликвидировать Путина, если появится такая возможность, Зеленский ответил: Это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю.

17 июля 2022 года командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.

В начале июня того же года американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.

Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.

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