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Зеленський дав звання Герой України лідеру кримськотатарського народу Джемілєву

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 16:26
Зеленський дав звання Герой України лідеру кримськотатарського народу Джемілєву - Фото
Мустафа Джемілєв (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що надав звання Герой України лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву у день його 80-річчя.

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"Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Герой України. Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів", – написав Зеленський.

Президент додав, що "робимо все, щоб наблизити звільнення Криму".

На сайті Офісу президента опубліковано указ про надання звання Джемілєву – "за визначний особистий внесок у становлення і розбудову незалежної Української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу, багаторічну плідну політичну та громадську діяльність".

Джемілєв під час зустрічі з Зеленським сказав, що його мрія – повернутись на свою батьківщину, в Крим, і бути похованим на своїй землі.

  • У травні Джемілєв казав, що Росія жорстко заперечує можливість переговорів про Крим, тому Україні не залишається іншого шляху звільнення півострова, крім військового. 

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Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийзваннямустафа джемілєвГерої України
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