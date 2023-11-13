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Зеленский дал звание Герой Украины лидеру крымскотатарского народа Джемилеву

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 16:26
Зеленский дал звание Герой Украины лидеру крымскотатарского народа Джемилеву - Фото
Мустафа Джемилев (Скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что присвоил звание Герой Украины лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву в день его 80-летия.

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"Поздравил его, поблагодарил за защиту свободы Украины и крымскотатарского народа и отметил званием Герой Украины. Сильный, достойный, смелый человек. Жизнь, посвященная защите свободы народов", – написал Зеленский.

Президент добавил, что "делаем все, чтобы приблизить освобождение Крыма".

На сайте Офиса президента опубликован указ о присвоении звания Джемилеву – "за выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства, мужество и самоотверженность в отстаивании прав крымскотатарского народа, многолетнюю плодотворную политическую и общественную деятельность".

Джемилев во время встречи с Зеленским сказал, что его мечта – вернуться на родину, в Крым, и быть похороненным на своей земле.

  • В мае Джемилев говорил, что Россия жестко отрицает возможность переговоров о Крыме, поэтому Украине не остается иного пути освобождения полуострова, кроме военного.

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Оксана Житнюк
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