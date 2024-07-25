Зеленський доручив Шмигалю розглянути петицію щодо заборони підвищення цін на світло

Автор петиції аргументував свій заклик тим, що рівень зарплат в Україні "не відповідає вартості електроенергії"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський доручив очільнику уряду прем'єру Денису Шмигалю розглянути петицію щодо заборони підвищення цін на електроенергію. Про це йдеться у відповіді українського лідера на петицію №22/227444-еп.

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"З огляду на соціальну значущість порушеного питання я звернувся до прем’єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав і свобод громадян, та визначитися щодо відповідних заходів реагування", – заявив глава держави.

У відповіді на петицію Зеленський заявив, що додатково запропонував Шмигалю:

→ пришвидшити запровадження заходів зі створення нової децентралізованої генерації електроенергії;

→ налагодити регулярне інформування населення про стан справ у паливно-енергетичному комплексі України та використання коштів на його відновлення;

→ вжити всіх можливих заходів, спрямованих на економію енергоресурсів споживачами.

Президент акцентував – саме уряд забезпечує проведення державної цінової політики та соціальний захист громадян, проводить регулювання ціноутворення та управління об’єктами державної власності.

Уряд проінформує автора документа про результати розгляду в місячний термін, додав Зеленський.

Автор петиції Роман Парфьонов аргументував свій заклик тим, що рівень зарплат в Україні, "особливо в обласних центрах, вже не відповідає вартості електроенергії".

Він також нагадав про мораторій на підвищення тарифів до кінця війни (мораторій 2022 року стосувався тарифів на газ, опалення і гарячу воду, але на початку червня Рада частково скасувала його. – Ред.) і заявив про "невиконані обіцянки".

У червні 2023 року уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год за місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.

Росія протягом весни й початку літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

З 1 червня 2024 року в Україні підвищився тариф на електроенергію для населення на 60%. Він становить 4,32 кВт-год незалежно від обсягу споживання.

Після збільшення тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.

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