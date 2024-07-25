Зеленський доручив Шмигалю розглянути петицію щодо заборони підвищення цін на світло
Президент Володимир Зеленський доручив очільнику уряду прем'єру Денису Шмигалю розглянути петицію щодо заборони підвищення цін на електроенергію. Про це йдеться у відповіді українського лідера на петицію №22/227444-еп.
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"З огляду на соціальну значущість порушеного питання я звернувся до прем’єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав і свобод громадян, та визначитися щодо відповідних заходів реагування", – заявив глава держави.
У відповіді на петицію Зеленський заявив, що додатково запропонував Шмигалю:
→ пришвидшити запровадження заходів зі створення нової децентралізованої генерації електроенергії;
→ налагодити регулярне інформування населення про стан справ у паливно-енергетичному комплексі України та використання коштів на його відновлення;
→ вжити всіх можливих заходів, спрямованих на економію енергоресурсів споживачами.
Президент акцентував – саме уряд забезпечує проведення державної цінової політики та соціальний захист громадян, проводить регулювання ціноутворення та управління об’єктами державної власності.
Уряд проінформує автора документа про результати розгляду в місячний термін, додав Зеленський.
Автор петиції Роман Парфьонов аргументував свій заклик тим, що рівень зарплат в Україні, "особливо в обласних центрах, вже не відповідає вартості електроенергії".
Він також нагадав про мораторій на підвищення тарифів до кінця війни (мораторій 2022 року стосувався тарифів на газ, опалення і гарячу воду, але на початку червня Рада частково скасувала його. – Ред.) і заявив про "невиконані обіцянки".
- У червні 2023 року уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год за місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.
- Росія протягом весни й початку літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.
- З 1 червня 2024 року в Україні підвищився тариф на електроенергію для населення на 60%. Він становить 4,32 кВт-год незалежно від обсягу споживання.
- Після збільшення тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.
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