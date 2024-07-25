Зеленский поручил Шмыгалю рассмотреть петицию по поводу запрета повышения цен на свет

Автор петиции аргументировал свой призыв тем, что уровень зарплат в Украине "не соответствует стоимости электроэнергии"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил главе правительства премьеру Денису Шмыгалю рассмотреть петицию о запрете повышения цен на электроэнергию. Об этом говорится в ответе украинского лидера на петицию №22/227444-эп.

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"Учитывая социальную значимость поднятого вопроса, я обратился к премьер-министру Украины с предложением рассмотреть петицию, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав и свобод граждан, и определиться относительно соответствующих мер реагирования", – заявил глава государства.

В ответе на петицию Зеленский заявил, что дополнительно предложил Шмыгалю:

→ ускорить введение мер по созданию новой децентрализованной генерации электроэнергии;

→ наладить регулярное информирование населения о состоянии дел в топливно-энергетическом комплексе Украины и использования средств его восстановления;

→ принять все возможные меры, направленные на экономию энергоресурсов потребителями.

Президент акцентировал – именно правительство обеспечивает проведение государственной ценовой политики и социальную защиту граждан, проводит регулирование ценообразования и управления объектами государственной собственности.

Правительство проинформирует автора документа о результатах рассмотрения в месячный срок, добавил Зеленский.

Автор петиции Роман Парфенов аргументировал свой призыв тем, что уровень зарплат в Украине "особенно в областных центрах уже не соответствует стоимости электроэнергии".

Он также напомнил о моратории на повышение тарифов до конца войны (мораторий 2022 года касался тарифов на газ, отопление и горячую воду , но в начале июня Рада частично отменила его. – Ред.) и заявил о "невыполненных обещаниях".

В июне 2023 года правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,64 грн/кВт-ч по НДС. До этого было 1,44 грн/кВт-ч за потребление 250 кВт-ч в месяц, а дальше 1,68 грн/кВт-ч.

Россия в течение весны и начала лета 2024 уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

С 1 июня 2024 года в Украине повысился тариф на электроэнергию для населения на 60%. Он составляет 4,32 кВт-ч вне зависимости от объема потребления.

После увеличения тарифа на электроэнергию, Пенсионный фонд автоматически перечислит размер субсидий для граждан.

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