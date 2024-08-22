Зеленський доручив уряду затвердити два документи для ветеранів: про що йдеться

Кабмін має затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію створення системи переходу військовослужбовців до цивільного життя

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію створення системи переходу військовослужбовців до цивільного життя. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

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22 серпня Зеленський підписав указ, що передбачає термінові заходи для підтримки ветеранів війни, їхніх родин, а також сімей загиблих ветеранів і захисників України.

У документі зазначено, що Кабмін має забезпечити функціонування ветеранських просторів, що сприятиме реінтеграції ветеранів, їхній комплексній реабілітації, а також наданню правової та інформаційної підтримки їм і їхнім родинам.

Крім того, президент доручив розглянути питання створення консультативно-аналітичного центру "Єдина ветеранська лінія", який забезпечуватиме інформаційно-консультативну підтримку ветеранам та їхнім сім'ям, а також проводитиме моніторинг, аналіз і оцінку їхніх потреб.

Також обласні держадміністрації спільно з місцевими органами влади мають вжити заходів для всебічної підтримки ветеранів війни.

"Так має бути, бо це правильно й потрібно для держави, для всіх наших людей, для нашого розвитку, щоб ветеранська спільнота України була цілковито інтегрована в суспільне життя і щоб ветерани, які бачать себе провідниками змін, справді могли стати одним із найнадійніших джерел сили для України після цієї війни", – заявив глава держави на VII Міжнародному ветеранському форумі.

Міністр оборони Рустем Умєров 22 серпня анонсував запуск мобільного застосунку "Ветеран+", він вже у розробці.

Також він заявив, що протягом двох років у 12 містах України проведуть реконструкцію військових шпиталів.

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