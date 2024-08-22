Зеленский поручил правительству утвердить два документа для ветеранов: о чем идет речь

Кабмин должен утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию создания системы перехода военнослужащих в гражданскую жизнь

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию создания системы перехода военнослужащих к гражданской жизни. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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22 августа Зеленский подписал указ, предусматривающий срочные меры по поддержке ветеранов войны, их семей, а также семей погибших ветеранов и защитников Украины.

В документе говорится, что Кабмин должен обеспечить функционирование ветеранских пространств, что будет способствовать реинтеграции ветеранов, их комплексной реабилитации, а также предоставлению правовой и информационной поддержки им и их семьям.

Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос создания консультативно-аналитического центра "Единая ветеранская линия", обеспечивающего информационно-консультативную поддержку ветеранам и их семьям, а также проводить мониторинг, анализ и оценку их потребностей.

Также областные госадминистрации совместно с местными органами власти должны принять меры по всесторонней поддержке ветеранов войны.

"Так должно быть, потому что это правильно и нужно для государства, для всех наших людей, для нашего развития, чтобы ветеранская община Украины была полностью интегрирована в общественную жизнь и чтобы ветераны, видящие себя проводниками перемен, действительно могли стать одним из самых надежных источников силы для Украины после этой войны", – заявил глава государства на VII Международном ветеранском форуме.

Министр обороны Рустем Умеров 22 августа анонсировал запуск мобильного приложения "Ветеран+", оно уже в разработке.

Также он заявил, что в течение двух лет в 12 городах Украины будет проведена реконструкция военных госпиталей.

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