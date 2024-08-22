Мобильное приложение и реконструкция госпиталей: Умеров заявил об улучшениях для ветеранов
Министерство обороны запустит "Ветеран+" – приложение по предоставлению услуг государством украинским ветеранам, оно уже находится в работе. Об этом на Международном ветеранском форуме "Украина. Ветераны. Единство" заявил глава оборонного ведомства Рустем Умеров.
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"Наш следующий шаг вместе с другими министерствами – это приложение "Ветеран+". Это сервис по предоставлению государством услуг ветерана. Он уже в работе. Мы применяем лучший международный опыт", – заявил он.
Исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун добавил, что такие приложения позволяют быстро воспользоваться услугами, которые гарантирует государство.
Умеров также анонсировал, что в течение двух лет в 12 городах Украины будет проведена реконструкция военных госпиталей.
"Понимаем, что возвращение в мирную жизнь после боевых действий – это непростой процесс. Поэтому в министерстве создали управление психологической поддержки, занимающееся реинтеграцией в мирную жизнь", – сказал он.
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