Мобильное приложение и реконструкция госпиталей: Умеров заявил об улучшениях для ветеранов

В течение двух лет в 12 городах Украины будет проведена реконструкция военных госпиталей. Кроме того, в скором времени появится приложение Ветеран+

Рустем Умеров (Фото: LIGA.net)

Министерство обороны запустит "Ветеран+" – приложение по предоставлению услуг государством украинским ветеранам, оно уже находится в работе. Об этом на Международном ветеранском форуме "Украина. Ветераны. Единство" заявил глава оборонного ведомства Рустем Умеров.

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"Наш следующий шаг вместе с другими министерствами – это приложение "Ветеран+". Это сервис по предоставлению государством услуг ветерана. Он уже в работе. Мы применяем лучший международный опыт", – заявил он.

Исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун добавил, что такие приложения позволяют быстро воспользоваться услугами, которые гарантирует государство.

Умеров также анонсировал, что в течение двух лет в 12 городах Украины будет проведена реконструкция военных госпиталей.

"Понимаем, что возвращение в мирную жизнь после боевых действий – это непростой процесс. Поэтому в министерстве создали управление психологической поддержки, занимающееся реинтеграцией в мирную жизнь", – сказал он.

5 июня 2024 в Действие добавили цифровое удостоверение ветерана.

5 августа Министерство ветеранов запустило проект по трудоустройству ветеранов и ветеранок на госслужбе – е-карту вакансий.

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