Мобільний застосунок та реконструкція шпиталів: Умєров анонсував покращення для ветеранів

Протягом двох років у 12 містах України проведуть реконструкцію військових шпиталів. Крім того, незабаром з'явиться застосунок Ветеран+

Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Міністерство оборони запустить "Ветеран+" – застосунок з надання послуг державою українським ветеранам, він вже в роботі. Про це на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність" заявив глава оборонного відомства Рустем Умєров.

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"Наш наступний крок, разом з іншими міністерствами – це застосунок "Ветеран+". Це сервіс із надання державою послуг ветерану. Він уже в роботі. Ми застосовуємо найкращий міжнародний досвід", – заявив він.

Виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун додав, що такі застосунки дають можливість швидко скористатися послугами, які гарантує держава.

Умєров також анонсував, що протягом двох років у 12 містах України проведуть реконструкцію військових шпиталів.

"Розуміємо, що повернення до мирного життя після бойових дій – це непростий процес. Тому в міністерстві створили управління психологічної підтримки, що займається реінтеграцією в мирне життя", – сказав він.

5 червня 2024 року у Дію додали цифрове посвідчення ветерана.

5 серпня Міністерство ветеранів запустило проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на держслужбі – е-Карту вакансій.

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