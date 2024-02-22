Зеленський дозволив іноземцям служити в лавах Нацгвардії України – указ

Іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 21 лютого підписав указ, який дозволяє іноземцям та людям без українського паспорта служити у Національній гвардії України. Про це повідомили на сайті Офісу президента.

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"Іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України", – йдеться в указі.

Зазначається, що іноземці можуть служити в українській армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу.

Щоб проходити військову службу, іноземцям потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини, в якій хочуть проходити військову службу за контрактом.

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