Зеленський дозволив іноземцям служити в лавах Нацгвардії України – указ
Президент Володимир Зеленський 21 лютого підписав указ, який дозволяє іноземцям та людям без українського паспорта служити у Національній гвардії України. Про це повідомили на сайті Офісу президента.
"Іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України", – йдеться в указі.
Зазначається, що іноземці можуть служити в українській армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу.
- Щоб проходити військову службу, іноземцям потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини, в якій хочуть проходити військову службу за контрактом.
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