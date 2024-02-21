Зеленський увів до Ставки начальника Генштабу та командувача Сухопутних військ

Зі складу Ставки виведено екскомандувача ДШВ

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача: увів до неї нового начальника Генерального штабу ЗСУ та командувача Сухопутних військ.

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У відповідному указі президент затвердив у персональному складі Ставки нового начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Також президент вивів зі складу Ставки генерал-майора Максима Миргородського, колишнього командувача Десантно-штурмових військ.

На LIGA.net є великий текст, зокрема про команду нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

9 лютого Зеленський увів нового головкома ЗСУ до складу Ставки та Ради національної безпеки й оборони.

12 лютого Зеленський провів засідання Ставки в оновленому складі – глава держави заслухав доповіді Сирського та начальника Генштабу Баргилевича.

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