Зеленський увів до Ставки начальника Генштабу та командувача Сухопутних військ
Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача: увів до неї нового начальника Генерального штабу ЗСУ та командувача Сухопутних військ.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
У відповідному указі президент затвердив у персональному складі Ставки нового начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.
Також президент вивів зі складу Ставки генерал-майора Максима Миргородського, колишнього командувача Десантно-штурмових військ.
На LIGA.net є великий текст, зокрема про команду нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
- 9 лютого Зеленський увів нового головкома ЗСУ до складу Ставки та Ради національної безпеки й оборони.
- 12 лютого Зеленський провів засідання Ставки в оновленому складі – глава держави заслухав доповіді Сирського та начальника Генштабу Баргилевича.
Читайте також: Зеленський призначив спецуповноваженого з безпекових гарантій: це ексзаступник головкома