Зеленський провів Ставку в оновленому складі. Доповідали Сирський і Баргилевич
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки в оновленому складі. Глава держави заслухав доповіді нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.
"Доповіді головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ. Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ", – написав Зеленський.
Також були доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Обговорили подальшу розбудову багаторівневого захисту об'єктів електро-, водо- та теплопостачання.
Крім того, на Ставці ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.
- 9 лютого Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський, і повідомив про військових, яких розглядатимуть на керівні посади у війську. Сирський опублікував свої пріоритети на посаді.
- Того ж дня замість Сергія Шаптали головою Генштабу ЗСУ став Баргилевич.
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