Командир "Вовків Да Вінчі": Критикувати Сирського мають тільки ті, хто воює

Сергій Філімонов заявив, що не треба кричати "ми програємо і помремо". Натомість – треба готуватися й воювати

Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

Новий командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов в інтерв'ю ТСН заявив, що критикувати Олександра Сирського, який нещодавно змінив Валерія Залужного на посаді головкома ЗСУ, мають тільки ті, хто воює.

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"<...> Головнокомандувачем став Сирський. І переважно цивільні починають критикувати його, розганяти нездорові історії. Це не їхня справа, я скажу так", – сказав Філімонов.

Він наголосив, що говорити про Сирського та критикувати його мають військові, оскільки вони розуміються на цьому.

Філімонов також згадав, як на початку великої війни поспілкувався із Сирським.

"Для мене тоді було здивуванням, що командувач Сухопутних військ зустрічається з групами, розглядає їх, дивиться на досвід, спілкується і дає конкретні завдання. І я думаю, що це дуже вплинуло на оборону Києва. Я тоді дуже заповажав Сирського. А далі наш батальйон довгий час перебував в особистому резерві Сирського. І ті задачі, які ми виконували, виконували за його наказом. І тому нас переміщали по фронту, там, де було найважче. Тому я скажу, що точно не треба зараз дуже хвилюватися і казати, що "ми програли, нас усіх вб'ють". Треба готуватися й воювати", – резюмував військовий.

8 лютого 2024 року президент Зеленський і Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський, і повідомив про військових, яких розглядатимуть на керівні посади у війську. Сирський опублікував свої пріоритети на посаді.

Того самого дня президент надав Залужному й начальнику воєнної розвідки Кирилу Буданову звання Героя України. 9 лютого відбулося нагородження й було опубліковано відео із заходу.

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