Командир "Волков Да Винчи": Критиковать Сырского должны только те, кто воюет

Сергей Филимонов заявил, что не надо кричать "мы проигрываем и умрем". Вместо этого – надо готовиться и воевать

Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

Новый командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью ТСН заявил, что критиковать недавно сменившего Валерия Залужного в должности главкома ВСУ Александра Сырского имеют право только те, кто воюет.

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"<...> Главнокомандующим стал Сырский. И преимущественно гражданские начинают критиковать его, разгонять нездоровые истории. Это не их дело, я скажу так", – сказал Филимонов.

Он подчеркнул, что говорить о Сырском и критиковать его должны военные, поскольку они разбираются в этом.

Филимонов также вспомнил, как в начале большой войны пообщался с Сырским.

"Для меня тогда было удивительно, что командующий Сухопутными войсками встречается с группами, рассматривает их, смотрит на опыт, общается и дает конкретные задачи. И я думаю, что это очень повлияло на оборону Киева. Я тогда очень зауважал Сырского. А дальше наш батальон (Гонор. – Ред.) долгое время находился в личном резерве Сырского, и те задачи, которые мы выполняли, выполняли по его приказу, и поэтому нас перемещали по фронту, там, где было труднее всего, поэтому я скажу, что точно не нужно сейчас очень волноваться и говорить, что "мы проиграли, нас всех убьют". Надо готовиться и воевать", – резюмировал военный.

8 февраля 2024 года президент Зеленский и Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский, и сообщил о военных, которые будут рассматриваться на руководящие должности в армии. Сырский опубликовал свои приоритеты в должности.

В тот же день президент присвоил Залужному и начальнику военной разведки Кириллу Буданову звание Героя Украины. 9 февраля состоялось награждение и было опубликовано видео с мероприятия.

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