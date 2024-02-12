Зеленский провел Ставку в обновленном составе. Докладывали Сырский и Баргилевич

Были обсуждены вопросы фронта, обеспечение войск и защита объектов энергетики

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки в обновленном составе. Глава государства заслушал доклады нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Доклады главкома Сырского и начальника Генерального штаба Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегическими группировками войск. Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ", – написал Зеленский.

Также были доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Обсудили дальнейшее развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.

Кроме того, на Ставке было принято решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп.

9 февраля Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский, и сообщил о военных, которые будут рассматриваться на руководящие должности в армии. Сырский опубликовал свои приоритеты в должности.

В тот же день вместо Сергея Шапталы главой Генштаба ВСУ стал Баргилевич.

Читайте также: Командир "Волков Да Винчи": Критиковать Сырского должны только воюющие