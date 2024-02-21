Зеленский ввел в Ставку начальника Генштаба и командующего Сухопутными войсками

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего: ввел в нее нового начальника Генерального штаба ВСУ и командующего Сухопутными войсками.

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В указе президент утвердил в персональном составе Ставки нового начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

Также президент вывел из состава Ставки генерал-майора Максима Миргородского, бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками.

На LIGA.net есть большой текст, в частности о команде нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

9 февраля Зеленский ввел нового главкома ВСУ в состав Ставки и Совета национальной безопасности и обороны.

12 февраля Зеленский провел заседание Ставки в обновленном составе – глава государства заслушал доклады Сырского и начальника Генштаба Баргилевича.

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