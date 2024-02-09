Зеленський увів Сирського до Ставки та РНБО, вивів Залужного та Лапутіну

Олександр Сирський (Фото: Офіс президента)

На сайті президента Володимира Зеленського з'явилися його укази щодо введення нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського до складу Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки й оборони.

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Згідно з указом про Ставку, Зеленський увів до персонального складу Сирського та вивів колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

В Указі про РНБО президент постановив увести Сирського та вивести Залужного та колишню міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Сьогодні ж Зеленський повідомив про призначення нового начальника Генштабу: замість Сергія Шаптали став Анатолій Баргилевич, який обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони. Згодом з'явився відповідний указ.

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8 лютого Зеленський та головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський, і повідомив про військових, яких розглядатимуть на керівні посади у війську. Сирський опублікував свої пріоритети на посаді.

Того самого дня президент присвоїв Залужному та начальнику воєнної розвідки Кирилу Буданову звання Героя України. 9 лютого відбулося нагородження та було опубліковано відео з заходу.

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу зустріч з Сирським після призначення: обговорили детальний план для ЗСУ на 2024 рік.

Умєров та Сирський зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу: новий головком поінформував німецького колегу про ситуацію на фронті, також говорили про потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та ППО.

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