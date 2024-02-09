Зеленський увів Сирського до Ставки та РНБО, вивів Залужного та Лапутіну
На сайті президента Володимира Зеленського з'явилися його укази щодо введення нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського до складу Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки й оборони.
Згідно з указом про Ставку, Зеленський увів до персонального складу Сирського та вивів колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
В Указі про РНБО президент постановив увести Сирського та вивести Залужного та колишню міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну.
Сьогодні ж Зеленський повідомив про призначення нового начальника Генштабу: замість Сергія Шаптали став Анатолій Баргилевич, який обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони. Згодом з'явився відповідний указ.
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- 8 лютого Зеленський та головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.
- Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський, і повідомив про військових, яких розглядатимуть на керівні посади у війську. Сирський опублікував свої пріоритети на посаді.
- Того самого дня президент присвоїв Залужному та начальнику воєнної розвідки Кирилу Буданову звання Героя України. 9 лютого відбулося нагородження та було опубліковано відео з заходу.
- Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу зустріч з Сирським після призначення: обговорили детальний план для ЗСУ на 2024 рік.
- Умєров та Сирський зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу: новий головком поінформував німецького колегу про ситуацію на фронті, також говорили про потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та ППО.
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