Умєров та Сирський зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу

Новий головком поінформував німецького колегу про ситуацію на фронті, також говорили про потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та ППО

Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров та новий головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу (німецьких Збройних сил) Карстеном Броєром у Києві. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Під час зустрічі Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій та подякував за внесок ФРН у зміцнення української армії.

Також сторони обговорили потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та системах протиповітряної оборони.

"Ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі", – зазначив Умєров.

Фото: Міноборони

Сьогодні ж Умєров провів першу робочу зустріч з Сирським після призначення останнього на посаду головкома: обговорили детальний план для ЗСУ на 2024 рік.

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8 лютого Зеленський та головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський, і повідомив про військових, яких розглядатимуть на керівні посади у війську. Сирський опублікував свої пріоритети на посаді.

Того самого дня президент надав Залужному та начальнику воєнної розвідки Кирилу Буданову звання Героя України. 9 лютого відбулося нагородження й було опубліковано відео з заходу.

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