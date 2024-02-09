Умєров та Сирський зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу
Міністр оборони Рустем Умєров та новий головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу (німецьких Збройних сил) Карстеном Броєром у Києві. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Під час зустрічі Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій та подякував за внесок ФРН у зміцнення української армії.
Також сторони обговорили потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та системах протиповітряної оборони.
"Ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі", – зазначив Умєров.
Сьогодні ж Умєров провів першу робочу зустріч з Сирським після призначення останнього на посаду головкома: обговорили детальний план для ЗСУ на 2024 рік.
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- 8 лютого Зеленський та головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.
- Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський, і повідомив про військових, яких розглядатимуть на керівні посади у війську. Сирський опублікував свої пріоритети на посаді.
- Того самого дня президент надав Залужному та начальнику воєнної розвідки Кирилу Буданову звання Героя України. 9 лютого відбулося нагородження й було опубліковано відео з заходу.
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