Умєров та Сирський зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу
Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров та новий головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зустрілися з генеральним інспектором Бундесверу (німецьких Збройних сил) Карстеном Броєром у Києві. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Під час зустрічі Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій та подякував за внесок ФРН у зміцнення української армії.

Також сторони обговорили потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та системах протиповітряної оборони. 

"Ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі", – зазначив Умєров.

Фото: Міноборони
Фото: Міноборони

Сьогодні ж Умєров провів першу робочу зустріч з Сирським після призначення останнього на посаду головкома: обговорили детальний план для ЗСУ на 2024 рік.

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